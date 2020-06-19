مصر تطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، بأن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال الأمين المساعد إنه يجري حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع الذي سينعقد عبر تقنية الفيديو كونفراس، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول، وفقا لموقع اليوم السابع.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة من أجل ليبيا تقترح تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقفا لإطلاق النار.

واقترح السيسي، الذي كان يقف بجانبه كل من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الواقع شرق ليبيا، خطة تتضمن مفاوضات في جنيف وتشكيل مجلس رئاسي منتخب وحل الفصائل المسلحة وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وفي تصريحات مقتضبة، قال حفتر “نأمل من فخامتكم (السيسي) العمل على بذل جهود أكثر فاعلية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاءوا منها”.

لكن خالد المشري رئيس البرلمان المتحالف مع حكومة الوفاق الوطني قال إن الليبيين ليسوا بحاجة إلى مبادرات جديدة ورفض محاولة حفتر للعودة إلى المفاوضات بعد هزيمة عسكرية.

سبوتنيك