ماس: خطط إسرائيل لاحتلال الأراضي الفلسطينية تقلق ألمانيا وفرنسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن خطط إسرائيل لاحتلال الأراضي الفلسطينية تقلق ألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن البلدين يهدفان لمنع هذا الانتهاك للقانون الدولي.

برلين – سبوتنيك. وقال ماس بعد اجتماعه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة “خطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية تسبب لنا قلقا كبيرا، لأنها تخص ليس فقط أمن إسرائيل ولكن المنطقة بأسرها”.

وأضاف الوزير الألماني أنه سيجري قريباً محادثات مع الوزير الفرنسي حول هذه القضية “الهدف كما كان من قبل هو التأكد من أن المسألة لا تصل إلى الضم الذي ينتهك القانون الدولي”.