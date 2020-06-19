جاويش أوغلو: تركيا ستعمل مع إيطاليا من أجل سلام مستقر في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستعمل مع إيطاليا لإرساء سلام مستقر وعملية سياسية تفضي إلى نتائج في ليبيا.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دا مايو في أنقرة، اليوم الجمعة: “إن تركيا تريد أيضا العمل مع إيطاليا لتلبية احتياجات ليبيا من الطاقة مثل الكهرباء”، وفق وكالة “رويترز”.

وأضاف أنه بوسع البلدين التعاون أيضا في شرق البحر المتوسط، حيث تخوض أنقره نزاعا مع اليونان ولاعبين إقليميين آخرين حول مكامن النفط والغاز في المنطقة.

وأشار الوزير التركي إلى أنه على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي التعاون في شرق البحر المتوسط.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس. وتمكنت هذه الحكومة بدعم تركي من صد هجوم استمر 14 شهرا على طرابلس شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر.

في غضون ذلك، قال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، حسام زكي، بأن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال الأمين المساعد إنه يجري حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع الذي سينعقد عبر تقنية الفيديو كونفراس، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.