عبر الهاتف.. حمدوك يبحث مع محمد بن زايد تعزيز الأمن والسلام الاقليمي

التاريخ: 19-يونيو-2020
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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو محمد بن زايد، تلقى، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.
وافادت بحسب صحيفة السوداني أن الاتصال بحث وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا وسبل مواجهته واحتواء آثاره والتأكيد على أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية.
وأكد بن زايد ، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها، معرباً عن تمنياته لهذه المرحلة بإنجاز استحقاقاتها بنجاح وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى التنمية والاستقرار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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