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مالية الجزيرة تكشف اسباب تأخر صرف مرتب مايو

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مالية الجزيرة تكشف اسباب تأخر صرف مرتب مايو

عزت الأستاذة إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة تأخر صرف مرتبات العاملين بالولاية لشهر مايو حتي اليوم  لنقص تحويلات الفصل الأول من وزارة المالية الاتحادية الأمر الذي أحدث عجزا في تكملة المرتبات.

وكشفت إخلاص بحسب ( سونا ) أن والي الولاية وعد بمعالجة المشكلة مع المركز وصرف المرتبات الأسبوع المقبل وأشارت الي أن وزارة المالية الاتحادية كانت قد وعدت الأسبوع الماضي علي لسان مسؤولة تحويلات الفصل الأول خلال إجتماع لها مع ممثلي مالية الجزيرة الثلاثاء الماضي بتحويل الدعم المطلوب لإستكمال مرتبات الولاية عبر بنك السودان المركزي.

وقالت إن هذا التحويل كان مقررا له أن يصل الأربعاء الماضي لكنه لم يصل ولفتت إخلاص إلي أن الولايات التي أكملت صرف المرتبات وفقا للهيكل الراتبي الجديد لديها إيرادات محلية لإكمال النقص .

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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