كباشي يشيد بدور قوى الحرية والتغيير بغرب كردفان

أكد عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي التزامه بمتابعة قضايا واحتياحات المواطنين المتمثلة في المشروعات التنموية والخدمية بمحلية النهود مع الجهات ذات الصلة بالمركز بالتنسيق مع وزارة ديوان الحكم الاتحادي وحكومة ولاية غرب كردفان .

واشاد لدي مخاطبته اليوم بقاعة بورصة النهود العالمية، ممثلي تنسيقية قوي اعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان الخدمات والتغيير واعيان وقيادات المحلية، اشاد بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به هذه الكيانات بالتنسيق مع محلية النهود من اجل خدمة قضايا المواطنين، كما اشاد بجهود الجيش الابيض من الاطباء والكوادر المساعدة ودورهم المقدر تجاه انسان المحلية.

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وقدم عضو مجلس السيادة بحسب ( سونا) تنويرا حول مراحل وخطوات مباحثات السلام و التفاوض بجوبا، مشيرا الي ان التوقيع النهائي علي اتفاق السلام لن يتاخر كثيرا، واشار كباشي الي ان الدولة عازمة علي مشاركة الجميع في عملية السلام وانها ستدفع وتقدم اغلي الاثمان من اجله، وقال”سنعمل ونسعى لالحاق عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو بعملية السلام حتي يتم الوصول الي سلام شامل ومستدام يمهد الطريق للبناء والنهضة بالسودان”

الي ذلك اثني وزير الحكم الاتحادي د. يوسف ادم الضي بالمبادرات البناءة التي قدمها ممثلوا الشرائح والقطاعات الحية بمحلية النهود لتعزيز وحدة مجتمعها، باعتبارها مدخل للبناء وتحقيق معاني الثورة، مؤكدا حرصهم علي مثل هذه الزيارات للوقوف علي حقيقة الاوضاع والمشاكل وايجاد الحلول لها.

من جانبه اكد والي غرب كردفان المكلف اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله حرص حكومة الولاية علي ايجاد الحل النهائي لقضايا التنمية والخدمات بمحلية النهود وافتتاح نادي السلام .

الى ذلك اكد ممثل تنسيقية قوي اعلان الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير وتجمع المهنيين بمحلية النهود ربيع احمد بكري التزامهم بالعمل مع المحلية وحكومة الولاية من اجل معالجة القضايا المتصلة بمعاش الناس بالمنطقة والولاية.

الجرطوم ( أخبار الخليج 365)