الطيران المدني يعلن إكتمال ترتيبات استقبال المجموعة الاولى من العالقين

الجمعة 19 يونيو 2020 أكملت سلطة الطيران المدني سلسلة ترتيباتها لإستقبال المجموعه الأولى من السودانيين العالقين بالخارج البالغ عددهم (1500) شخص، إعتباراً من صباح بعد غد الأحد ٢١ يونيو برحلات جويه مختلفه من القاهره وجده ودبى والاردن والدوحه وذلك إنفاذاً لقرارات اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وقال المهندس عماد إلحاج مساعد المدير للشئون الفنية في الطيران المدني لـ(سونا) إن الرحلة الأولى التي تنفذها سودانير لإجلاء العالقين صباح الأحد سيكون فى استقبالها عدد من المسئولين بلجنة الطوارئ العليا.

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