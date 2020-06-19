عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 19 وفاة و291 إصابة جديدة بكورونا

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الجمعة 19 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 19 وفاة و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حتى اليوم الجمعة ”وصل 8316 إصابة، توفي منهم 506 مصابين“.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من كورونا ”ارتفع اليوم إلى 3086 شخصا بعد شفاء 120 حالة جديدة“.
وتفرض السلطات حظرا شاملا في العاصمة الخرطوم منذ أكثر من شهرين ينتهي في 29 حزيران/يونيو الحالي، ضمن حزمة إجراءات وقائية لمنع تفشي الفيروس على نطاق واسع.
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