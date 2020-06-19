مباحثات سودانية اثيوبية حول قضايا سياسية و اقتصادية

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي د. أبي أحمد تناولت العلاقات الثنائية بين السودان واثيوبيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

ووصف النائب الأول بحسب وكالة السودان للانباء الزيارة بالناجحة والمثمرة وانه سيكون لها ما بعدها في مستوى العلاقات بين البلدين، وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده أثيوبيا وقال ” مايحدث في اثيوبيا من تنمية مشرف لنا في افريقيا” .

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وأكد أن النهضة الصناعية والتنموية من شأنها بعث الأمل في شعوب المنطقة، ووعد بنقل التجربة الاثيوبية للسودان، وأعتبر الزيارة إقتصادية في المقام الأول بجانب تناولها للعديد من المواضيع التي تهم البلدين.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الإثيوبي عن سعادته بزيارة النائب الأول لبلاده مشيراً الى مستوى العلاقات المتميزة بين بلاده والسودان ووصف الزيارة بالمهمة والتاريخية، مؤكداً إهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع السودان في كافة المجالات ولفت الى أن افريقيا غنية بمواردها ما يفتح المجال أمامها لمزيد من التقدم في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية.

فيما خصص رئيس الوزراء الاثيوبي يومين كاملين للطواف بنفسه مع النائب الأول لاطلاعه على مشاريع التنمية، وشملت الزيارات مصانع النسيج، الاغذية ، مصانع الادوية ومشاريع زراعية لانتاج الفواكه والخضروات ومناطق سياحية في مدينة أداما وأديس ابابا، وشملت الزيارة ايضاً المتحف القومي الإثيوبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )