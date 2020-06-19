إكتمال ترتيبات استقبال المجموعة الاولى من العالقين بالاحد

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أكملت سلطة الطيران المدني سلسلة ترتيباتها لإستقبال المجموعه الأولى من السودانيين العالقين بالخارج البالغ عددهم (1500) شخص، إعتباراً من صباح بعد غد الأحد ٢١ يونيو برحلات جويه مختلفه من القاهره وجده ودبى والاردن والدوحه وذلك إنفاذاً لقرارات اللجنة العليا للطوارئ الصحية .

وقال المهندس عماد إلحاج مساعد المدير للشئون الفنية في الطيران المدني بحسب (سونا) إن الرحلة الأولى التي تنفذها سودانير لإجلاء العالقين صباح الأحد سيكون فى استقبالها عدد من المسئولين بلجنة الطوارئ العليا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )