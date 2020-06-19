وصول الدفعة الأولى من القمح المستورد عبر ” برنامج الغذاء العالمي”

Advertisements

أعلنت وزارة المالية عن وصول نحو 40 الف طن متري من القمح، تمثل الدفعة الأولى، عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وبموجب اتفاق سابق للمالية سيتم استيراد القمح عبر برنامج الغذاء العالمي على أن يتم السداد من قبل الحكومة السودانية بالعملة المحلية.

وتهدف المالية من وراء الاتفاق لإستيراد 200 الف طن متري من القمح لمدة 10 أشهر، عبر 5 شحنات، بحجم 40 الف طن متري لكل شحنة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، بحسب صحيفة السوداني أن الاتفاقية تأتي في إطار مجهودات حكومة السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة لبنك السودان المركزي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)