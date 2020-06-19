مرشح لرئاسة المريخ يحسم صفقة عجب

وفق مصادر فأن القطب المريخي والمرشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة عصام قدالة، قام بمبادرة للتجديد لثلاثي الفريق رمضان عجب ومحمد الرشيد ومنجد النيل والذين انتهت تعاقداتهم مع النادي في شهر مايو الماضي.

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وتمت اليوم جلسة شهدها اللاعبون الثلاثة بحضور عصام قدالة، وبحسب متابعات صحيفة ( الصيحة )، فإن مرشح رئاسة المريخ توصل لاتفاق حول الكثير من التفاصيل مع رمضان عجب في وقت أبدى فيه الأخير موافقته على العرض الذي قدم له، لكنه أشار إلى أنه يدرس عرضاً خارجياً، مؤكدا أنه سيناقش وكيله قبل حسم أمره بصورة نهائية.

وأكد عجب أن المريخ سيظل خياره الأول في السودان، وأنه لن يبدله تحت أي ظرف إلا للاحتراف الخارجي وشدد قدالة في حديثه مع اللاعب على أهمية تجديد تعاقده على أن ينتقل للخارج عن طريق المريخ حال تمسك بخوض تجربة احترافية وينتظر أن يفتح القطب المريخي ملف الثنائي محمد الرشيد ومنجد النيل في الأيام القليلة المقبلة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )