الدعم السريع يشارك فى اليوم الختامى لنفير خزان قولو

ختتم مواطنو وطلاب “قولو ج”، حملة نظافة خزان قولو مصدر مياه الفاشر في شمال دارفور، بحرق الحشائش وتجميع الحطب ووفرت قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور الوقود ووقفت ميدانياً مع المواطنين، وقال مدير الوحدة الهندسية بالقطاع الرائد مهندس عادل أحمد، إن الدعم السريع تشارك المواطن وتقف معه في كل الأماكن وتلبي لهم الإحتياجات، وأضاف بأن كل الطلبات التي تقدم بها المواطنون ترفع للقائد العام.

من جانبه، ثمن المدير التنفيذى لمحلية الفاشر صلاح البنجاوي، جهود الدعم السريع ومشاركتها مواطني قولو في حملة نظافة الخزان، وشكر لمواطني خزان قولو ما قامو به انابة عن أهل الولاية.

وطالب البنجاوي بحسب صحيفة الصيحة إدارة التخطيط العمراني بتوفير الخدمات ومد طريق مخطط الربوة إلى خزان قولو، وترفيع سوق أم برجوك وحل مشكلة الكهرباء والمياه.

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بدوره، تعهد مدير الوحدة الهندسية بشمال دارفور المهندس سيف اليزل، بتلبية مطالب المواطنين، وقال إن آليات الوزارة تحت الخدمة فيما تحدث المدير العام لمياه الفاشر المهندس نور الدين آدم ورئيس الإدارة الأهلية الشيخ صالح رابح وممثل الحرية والتغيير ياسين عشر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )