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والي البحر الأحمر في الحجر المنزلي

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والي البحر الأحمر في الحجر المنزلي

استجاب والي البحر الأحمر المكلف حافظ التاج مكي، إلى اشتراطات اللجنة العليا لجائحة () بوضع نفسه والمجموعة المرافقة له “حرسه الشخصي والسائق” في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً،

وذلك عقب عودته والوفد المرافق له من العاصمة الخرطوم إلى البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة. وبحسب صحيفة (الصيحة) أن الوالي سيتابع مسؤولياته في الولاية من داخل الحجر المنزلي.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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