تصدير ٢٠ الف رأس من الضأن لسلطنة عمان

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أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، انسياب صادرات اللحوم الحية والمذبوحة لدول الخليج العربي واعلن الوزير علم الدين أبشر عن تصدير 20 الف رأس من الضان الحي، لسلطنة عمان، عبر شركة( وادينا) امس (الخميس) وقال في تصريح صحافي اليوم (الجمعة) ان دخول اللحوم السودانية للسوق الخليجي خطوة مهمة في دعم صادرات البلاد من القطاع الحيواني، ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة.

وأضاف بحسب صحيفة السوداني: عمليات صادرات الثروة الحيوانية للأسواق العالمية ، تتم وفق المعايير الدولية و تنفيذا للاشتراطات الصحية، منوها لأن احكام وزارته واشرافها على عمليات الحجر الصحي والتحقين للمواشي يأتي لتوسيع مواعين الصادر ات وإحلال الواردات، مشيرا الى ان صادرات الماشية واللحوم المذبوحة، نالت موقع مميزا لدى المستهلك الخليجي، لما تتمتع به من جودة وميزات نوعية . حيث يعتبر السودان من اكبر الدول المنتجة للحوم الحمراء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )