البحيري.. مهرب إخوان السودان لتركيا

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الجمعة 19 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
لعب محمد البحيري، الذي دخل السودان في فترة التسعينيات، وعاد لفترةٍ وجيزة إلى مصر، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، ليعود إلى الخرطوم في عام 2013، دورا هاما في تهريب الإخوان من السودان إلى تركيا بعد رحيل عمر البشير.
وساعد البحيري أعضاء من نظام الرئيس عمر البشير على الفرار من السودان إلى تركيا بعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
وتشمل القائمةُ الطويلةُ للأسماءِ العباسَ البشير، وعبد الله حسن البشير، شقيقي الرئيس السابق، وكلاهما ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
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