الأمة القومي بنهر النيل يعلن رفضه زيادة تعرفة المواصلات

أعلن حزب الأمة القومي بولاية نهر النيل رفضه لمقترح بزيادة تعرفة المواصلات بنسبة ٤٠٠٪ المقدم من لجنة تعرفة المواصلات

وطالب الحزب في بيان له، اليوم، بحسب صحيفة السوداني اعادة النظر في تعرفة المواصلات المقترحة وضرورة استشعار اللجنة الإقتصادية والمدراء التنفيذيين معاناة المواطنين.

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داعياً لمعالجة قضية المواصلات علاجاً جزرياً وتوفير الجازولين بالسعر المدعوم وجدد الحزب دعمه وتأييده للحكومة الإنتقالية، وحمايتها من المتربصين بها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )