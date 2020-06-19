التاريخ: 19-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف تقرير يوم “الثلاثاء” للإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة الاتحادية المعلن اليوم، عن تسجيل ٢٩١ إصابة جديدة بكورونا ووفاة ١٩ حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء ١٢٠. وأكد التقرير الذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 أن مجمل تراكمى حالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ ٨٣١٦.و تراكمى حالات الوفاة ٥٠٦، وسجلت حالات Advertisements الشفاء تراكمياً ٣٠٨٦ الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا : 291 إصابة جديدة ووفاة 19 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.