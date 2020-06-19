من محاسن الحظر رجال يبدعون في ( عواسة الكسرة) وينافسون النساء

يبدو ان تمديد الحظر بصورة متكررة دفع بعض الرجال إلي البحث عن ( موضوع) يشغلهم فنجد ان هناك من اهتم بالزراعة وهناك من يقضي يومه متنقلا بين مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب (لعب الكوتشينا) في ( الحلة) الا أن فئة ليست بقليلة اتجهت صوب المطبخ لتعلم فنون الطبخ وابداعاته باعتبار أن ذلك الأمر مسلي وانه شي غير معتادين عليه.

ولكن حتى في هذه الفكرة وهي دخول المطبخ ومساعدة الزوجة فهناك من اكتفى بعمل اشياء بسيطة ك( تقطيع الخضار ) وعمل السلطات بانواعها المختلفة وهناك من تفوق على المرأة في اصعب المهام وهي ( عواسة الكسرة) فالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام لرجل سوداني وهو يعوس الكسرة باتقان وابداع واحترافية عالية جعل الكثيرين يرفعون حاجب الدهشة خاصة وان اغلب الزوجات يواجهن مشكلة في عواسة الكسرة.

Advertisements

الفيديو حظى بنسبة تداول عالية ورصدت (صحيفة اخر لحظة ) ردود الفعل عليه حيث ذهب الاغلبيه فيه من خلال التعليقات إلى أن الحظر له فوائد عظمى وانه جعل الرجل يشارك المرأة اعمالها ويحس بمعاناتها في إعداد الطعام إلى جانب انه رفع من قدر الرجل في عين المراة فلم يعد تلك الشخصية المتسلطة التي تأمر وتنهي بل على العكس أصبح شخصية تهتم بالتفاصيل وتشارك في اصعب المهام.

فئة أخرى اتجهت إلى النقد وقالت ان الامر يعتبر من مساوي الحظر مطالبين بضرورة انتهاء فترته حتى لا يتطور الأمر إلى اكثر من ذلك وبين هذا وذاك كانت بعض التعاليق المضحكة والساخرة الا ان جلها كان القاسم المشترك بينها هو الاعجاب بما وصل إليه الرجل والتطور في عقليته بمشاركة المرأة مستعينين بشعار( الحياة مشاركة).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)