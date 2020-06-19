عاجل.. مفاوض سوداني يكشف مفاجأة عن نية إثيوبيا بشأن السد

الجمعة 19 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال هشام كاهن، عضو اللجنة القانونية السودانية في مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا سحبت التزامها ببعض الجوانب القانونية المتفق عليها في وقت سابق في مفاوضات سد النهضة، وحولتها إلى مبادئ توجيهية غير ملزمة، تاركة حل الخلاف غير مؤكد، حسبما أفاد موقع "ذا إيست آفريكان".



ونقل الموقع عن المفاوض القانوني السوداني قوله في تصريحات صحفية: " إثيوبيا سحبت التزامها القانوني وحولته إلى مبادئ توجيهية غير ملزمة ويمكن تعديلها، وهذا يعتبر خطيرًا ويؤثر على مسار المفاوضات".

وكان السودان اقترح الأربعاء الماضي، إحالة المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث، وذلك لتقديم حل سياسي دائم بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات، حسبما أشار "ذا إيست أفريكان".

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ويقول مسؤولون في الخرطوم إن هذا يمكن أن يستعيد بعض المكاسب التي تحققت في الاتفاقات السابقة.

وقال بيان صادر عن وزارة الري السودانية إن هناك "خلافات مفاهيمية" بين مصر وإثيوبيا والسودان حول عدد من القضايا المتعلقة بسد النهضة، وتتمثل الخلافات "في ما يتعلق بالجوانب القانونية"، موضحًا أنها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، وآلية حل النزاعات.

وأضاف البيان أن "هذه الخلافات القانونية تحتاج إلى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث"، وتأمل الخرطوم أن يساعد اجتماع لرؤساء الدول الثلاث على التوصل إلى توافق سياسي.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إن "مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقق تقدمًا يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني"، مضيفًا أن إثيوبيا رفضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتمّ إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث.