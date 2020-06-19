بعد البشير.. الرئيس التركي يعود للسودان بخطة خبيثة

الجمعة 19 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

طيلة فترة حكم عمر البشير للسودان، استثمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بكثافةٍ، في نظام البشير منذ توقيعِ اتفاقاتٍ عسكرية واستخباراتية مع السودان في مايو 2011.



والتزمتِ الدولتان بالتعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والاتصالات، والبحوث التكنولوجية. وفي ديسمبر 2017، زار الرئيس التركي السودان، وتم إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى، الذي توّج بتوقيعِ اثني عشر اتفاقًا إضافيًا، بما في ذلك الاتفاق المثير للجدل لتأجير جزيرة سواكن السودانية لتركيا.

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وكان أردوغان يأمل أيضًا في تجديد ميناء سواكن الذي كان يومًا ميناء عثمانيًا سابقًا مهملًا لمدة قرن كامل وإنشاء قاعدة عسكرية للسفن والضباط الأتراك.

ويقول مراقبون: "كلَّ هذه الطموحات تبخرت بعد أبريل 2019، ما دفع أردوغان إلى اللجوء إلى المعارضة السودانية السرية التي كان يخترقها أعضاءُ جماعة الإخوان المسلمين بكثافة".

وتابعوا: "قرَّر أردوغان أنه إذا لم يتمكن من السيطرة على الدولة في السودان، فإنه سوف يتبنى جهودًا من شأنها إشاعة عدم الاستقرار لإسقاط الحكومة الجديدة وتمزيق البلاد".