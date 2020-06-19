كيف فشل"أردوغان" في استغلال ملف الكهرباء للضغط على حكومة "حمدوك"؟

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الجمعة 19 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
بعد أن سقط حليفه عمر البشير، حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يضغط على الحكومة الإنتقالية بالسودان التي يترأسها الدكتور عبدالله حمدوك من خلال ملف الكهرباء.
في 13 مارس 2020، قرر الرئيس التركي قطع إمداده للخرطوم بالكهرباء بذريعة تراكم ديونها، فأنقرة كانت تزود السودان بالكهرباء عن طريق بارجة تركية من البحر الأحمر منذ عامين، بمقدار 150 ميجاواط، مقابل 3 ملايين دولار في الشهر تدفعها الحكومة السودانية، بموجب اتفاق بين نظام الإخوان البائد بقيادة المعزول عمر البشير مع التركي محمد علي أوكتاي مالك البارجة.
و البارجة التركية كانت تغطي حاجة مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بموانيها من الكهرباء، واعتبر خبراء ومصادر سودانية واسعة الإطلاع، أن الخطوة التركية تأتي ضمن مخطط إخواني لضرب الحكومة الانتقالية وإحراجها وتأليب الرأي العام عليها. ولكن في نهاية مارس تخطت الحكومة تلك الأزمة، بعدما عملت وزارة الطاقة على أعمال الصيانة في المحطات الحرارية، وتوفير الوقود المطلوب لهذا الغرض.
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