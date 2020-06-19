عاجل.. كباشي يشيد بدور الادارة الاهلية في دعم التماسك المجتمعي

الجمعة 19 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة بدور الإدارة الأهلية في دعمها للتماسك المجتمعي وفض النزاعات .



وقال لدى لقائه اليوم بلقاوة قيادات الإدارة الأهلية وتجمع شباب حقول البترول ، إن للإدارة الاهلية دور مهم في الحياة المجتمعية بالبلاد ممتدحا عطاءها في توقيع وثيقة التعايش السلمي بين مكونات مجتمع لقاوة ،مثنيا على التعاون والتكامل بين كافة مكونات ومؤسسات الولاية التي قدمت شكلا مختلفا في الحكم وفي الثورة، والسلمية التي تميزت بها .

وأبان الكباشي أن غرب كردفان غنية بمواردها مما دعاها للتأثر بالحرب والاستثمار السلبي مبينا أنها تستحق أن يقدم لها افضل الخدمات، مشيرا إلى أن مشاكل الحدود مع دولة الجنوب وأبيي القت بظلالها علي الولاية وخلفت العديد من الجوانب السلبية مجددا السعي لمعالجة قضايا أبيي عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بالاضافة الى العمل علي تعيين جسم تنفيذي لإدارية أبيي في مقبل الأيام .

Advertisements

كما استعرض عضو مجلس السيادة موقف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح وموقع غرب كردفان من التفاوض مشيرا في هذا الاطار الى أن مؤتمر الحكم والإدارة القومي سيعالج الكثير من قضايا الولايات ووضعيتها .

و تعهد بمتابعة ملف شباب حقول البترول بالمركز بغية الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف، كاشفا عن لجنة فنية ستصل من المركز لمعالجة وتوفيق أوضاع المجاهدين من أبناء الولاية الذين ضحوا من أجل الوطن وقدموا الكثير للزود عن حياضه مؤكدا أنه لا يوجد دفاع شعبي بعد اليوم مردفا بالقول "إن استيعاب المجاهدين لا يكون على الأساس القبلي ".

كما أعلن عن استمرار عملية جمع السلاح، مبينا أن السلاح الذي تتصارع عليه القبائل هو ملك للدولة وسيتم جمعه.

من جهته أثنى الدكتور يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي على دور الإدارة الأهلية ووعيها المتقدم في معالجة الأزمات مؤكدا العمل مراجعة الإدارة الأهلية من النواحي الادارية والقانونية وايجاد حل لمشكلة الترهل التي صاحبتها من أجل تمكينها وإعادة دورها الحيوي المرجو منها، مشيرا الى دخول البلاد مرحلة جديدة تتطلب شراكة جديدة يجد الجميع نفسه فيها .