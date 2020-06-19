الحزب الشيوعي يدعو المواطنين للخروج في 30 يونيو

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دعا الحزب الشيوعي المواطنين للخروج إلى الشارع في 30يونيو القادم، وقال يجب الاحتفال بهذا اليوم لانه أعاد للحركة الجماهيرية عافيتها بعد صدمة فض إعتصام القيادة العامة، وأضاف: أنه لا يقل أهمية عن يوم 6 ابريل و 11 ابريل .

وقال الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل في تصريح لـ(صحيفة السوداني)، إن الشعب السوداني سيخرج إلى الشارع للمطالبة بحق شهداء فض الاعتصام حتي لو حاولت السلطات منعه، مشيراً إلى أن البعض يريد تخويفهم بانه ربما يحدث صدام مع أنصار الثورة المضادة الذين أعلنوا الخروج في احتجاجات ضد الحكومة الانتقالية نهاية يونيو.