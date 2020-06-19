تهكير موقع وزارة الإرشاد والأوقاف

علق وزير الإرشاد والأوقاف نصرالدين مفرح على صفحته الرسمية بفيسبوك أثر تعرّض موقع الوزارة الإلكتروني للتهكير وذكر:

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تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية علي صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة واليوم تم الإعتداء على موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومن المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، إلى أن دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربونا، فهم لن يدخروا سلاحاً متاحاً او محرماً لمحاربتنا وهم (( الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا)) ونحن لنا في ذلك حق رد العدوان .

وبهذا نعلن عن قبولنا لأي نصح سيبراني والإستجابة لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا، ونقدم إعتذارنا لكل من ساءه هذا الصنيع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)