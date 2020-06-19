عاجل| دعوة للخروج في تظاهرات بالسودان.. من وراءها؟

دعا الحزب الشيوعي المواطنين للخروج إلى الشارع في 30 يونيو القادم، وقال يجب الاحتفال بهذا اليوم لأنه أعاد للحركة الجماهيرية عافيتها بعد صدمة فض إعتصام القيادة العامة، وأضاف: أنه لا يقل أهمية عن يوم 6 ابريل و 11 ابريل .



وقال الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل، إن الشعب السوداني سيخرج إلى الشارع للمطالبة بحق شهداء فض الاعتصام حتي لو حاولت السلطات منعه، مشيراً إلى أن البعض يريد تخويفهم بانه ربما يحدث صدام مع أنصار الثورة المضادة الذين أعلنوا الخروج في احتجاجات ضد الحكومة الانتقالية نهاية يونيو.

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