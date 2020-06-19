محاولات أردوغانية فاشلة للإساءة لجيش السودان

بعد سقوط نظام عمر البشير على يد الشعب السوداني بمساعدة قواته المسلحة، حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ينشر الشائعات حول الجيش السوداني بإدعاء إرساله مرتزقة إلى ليبيا.



ووقتها قال الجيش السوداني ردًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان: "ليس لدينا مرتزقة في ليبيا"، وأضاف الجيش السوداني: لا يوجد أي منتسب لقواتنا على أراضي ليبيا.

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