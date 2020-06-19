اعتداء على عاملين بالكهرباء في شرق النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شجبت الشركة السودانية للكهرباء الاعتداء على العاملين بها أثناء تأدية واجبهم فى خدمة الوطن والمواطن وقالت انها ستدافع عن كافة منسوبيها باتخاذ كافة الاجراءات والطرق المشروعة لاسترداد حقوق العاملين، وقد وجهت الادارة القانونية بالشركة لمتابعة كافة مراحل التقاضي لاسترداد حقوق العامليين بها.

وجاء التوجيه اثر تعرض اربعة من الفنيين التابعين لمكتب الفيحاء بشرق النيل للاعتداء رشقا بالحجارة من مجموعة متهورة من الشباب بالمنطقة وتسبب في اصابات جسدية بالغة وضرر نفسي مما تطلب اسعافهم وفتح بلاغ في قسم حلة كوكو وتحرير اورنيك ٨.

واوضحت الشركة ان هذا الاعتداء له تاثيره السلبي على العاملين بالشركة خاصة وانهم يقومون بعملهم بكل تجرد ونكران ذات فى هذا الظرف الصحي الذى يمر بالبلاد وأكدت انها ستدافع عن عامليها فى سبيل الحفاظ على حقوقهم.

وفي امدرمان جوار مقابر حمد النيل أشعل متظاهرون ليل الخميس إطارات السيارات احتجاجا على قطوعات الكهرباء ونقص الخدمات وغلاء الأسعار. وأغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى أمبدات وقاموا بالاعتداء على بعض السيارات وضايقوا سائقين مما أضطرهم للهروب عبر الأحياء.

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