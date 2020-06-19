لجنة ازالة التمكين تسترد أدوية وعقاقير من مخازن شركة كنار للأدوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استردت لجنة إزالة التمكين أدوية وعقاقير طبية بلغ عددها (48) صنفاً من مخازن شركة كنار للأدوية إحدى أذرع منظمة الدعوة الإسلامية بتاريخ 16 يونيو 2020، وذلك استناداً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل 2020م. وذكرت اللجنة بصفحتها على فيس بوك الخميس أن قائمة الأدوية المستردة حوت عددا من الأصناف غير المتوفرة حالياً في الامدادات الطبية، وهناك أيضاً عينات مجانية وتبلغ قيمة الأدوية المستردة 28.593.525 جنيه سوداني وقد بدأت إجراءات التسليم لوزارة الصحة الاتحادية عبر الإدارات المختصة.

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