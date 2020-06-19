الشيوعي يشدد على ضرورة الابتعاد عن وصفات صندوق النقد الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قطع القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن المنظومة الاقتصادية ظلت تتحكم فيها الراسمالية الطفيلية طوال الفترة الماضية .

وأكد بانه اذا لم يتم تفكيك قبضة التمكين الاقتصادي لن تستطيع البلاد العبور بالمرحلة الانتقالية داعيا الحكومة الانتقالية أن تضع يدها على صادرات الحبوب الزيتية باعتبار انها من موارد النقد الاجنبي وشدد كرار في تصريح لـ(الجريدة) علي ضرورة الابتعاد عن وصفات صندوق النقد الدولي وأشار الى أنها مجربة ولم تؤتي أكلها واوضح أن أتباع تلك الوصفات يعني الابتعاد عن قضايا الثورة.

ونوه الى أنه يجب الابتعاد عن نظرة النظام البائد وأتهم كرار وزارة الماليه بالابتعاد عن السياسات الاقتصادية التي وضعتها قوى الحرية والتغيير باعتبارها الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية مؤكدا أن ذلك يعني فشل الثورة وأعتبر أن الاخفاقات التي حدثت خلال الفترة الماضية بسبب أتخاذ القرارات من واشنطن وليس من الخرطوم وحذر كرار من مغبه عدم الحديث عن غياب المجلس التشريعي في الوقت الراهن مشيرا الي أن هنالك حوجة لضرورة تشكيله وشدد على ضرورة وضع موازنه بديلة.

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