تصدير أضخم شحنة من (الضأن) لسلطنة عمان

الخليج 365 : غادرت يوم الخميس الباخرة (عادل واحد) الى سلطنة عمان تحمل شحنة تبلغ 20 ألف رأس من الضأن عبر شركة وادينا للمراعي والإنتاج الحيواني. وقال : دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي إنه تم تصدير 30 ألف رأس من الضأن لسلطنة عمان خلال الشهور الثلاثة الماضية.

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