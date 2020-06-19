الخليج 365 : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية واسعة جزء من الحلقة التي استضاف فيها الصحفي أحمد دندش الفنانة الشهيرة إنصاف مدني خلال برنامج في الصندوق الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم عبر فضائية أنغام،وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد قالت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة في الجزء الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية موجهة حديثها للصحفي دندش: (أنا زولة بخاف الله شديد والله, ولو ما الغناء دا مفروض أكون داعية إسلامية) ليقاطعها الصحفي دندش (عديل كدة) وتجيبه المطربة بالتأكيد (أي مالو؟)الفيديو الذي رصده محرر كوش نيوز حقق أعلى نسبة مشاهدة خلال الأيام الماضية وتم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة, حيث قام ناشروه بأرفاق فيديو لأحد الشيوخ السعوديين وهو يضحك عقب حديثها, كنوع من السخرية التي أطلقها ناشرو المقطع.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة إنصاف مدني تفجرها داوية: (لو ما الغناء كنت مفروض أكون ……..) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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