ابوظبي تتآمر على الفلسطينيين سرا وجهرا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هناك اشياء يستحي الناس من تبنيها والاعلان عنها ، وهناك مواقف لايستطيع أصحابها المجاهرة بها حياء أو رعاية لاخرين أو احتراما لهم ، وهناك أعمال يقوم بها البعض ويجدون انفسهم مضطرين الى اخفائها أو حتى انكارها تقديرا لبعض الحسابات ، لكن ان تنبرى جهة وبكل صفاقة وبلا حياء وتجاهر بما لايستطيع شخص محترم (طبيعى أو معنوى) ان يجاهر به فهذا ما ما لايمكن قبوله .

ان تكون هناك عصابة مجرمة تحتل الارض وتشرد اهلها وتستمر طوال عشرات السنين فى القتل والتنكيل والبطش لايردعها قانون ولا تحكمها أخلاق ولاتجد حرجا فى التنكيل بالابرياء ، واوضح ما فيها ان روح العدوان متأصلة ثابتة ، دولة كهذه قامت على الظلم والعدوان والبطش وتشريد الابرياء وقتلهم واحتلال ارضهم ، دولة بهذا الوصف لايمكن لجهة ان تضع يدها فى يدها وتقيم معها ارتباط وعلاقة حتى فى الخفاء ناهيك عن المجاهرة بهذه العلاقة وعدم الحياء منها.

الدويلة اللقيطة الصهيونية العنصرية الظالمة التى تحتل فلسطين وتشرد شعبها وتقتل ابناءها وتعتدى كل يوم على الابرياء ، هذا الكيان العنصرى الغاصب لن يجد من يحترم نفسه ويقبل باقامة علاقة معه ، ولاخلاف بين الناس اليوم ان فلسطين تمثل ابرز مصداق للمظلومية واوضح نماذج الجهات المستحقة للدعم والتأييد والمناصرة ، وفى المقابل تمثل دويلة الكيان الغاصب ابرز مصاديق الظلم والاستبداد والاستكبار والباطل ، ولا شك ان كل من حاربها وتصدى لها ووقف بوجهها هو المستحق للمساندة لكن ماذا نقول عن دولة الأمارات العربية المتحدة مثلا ؟ دولة عربية مسلمة ، والفلسطينيون اخوانها فى الدين والدم والمصير المشترك وهم ابرز مصاديق المظلومين المستحقين للمناصرة والتأييد ، وهم اليوم يواجهون ظلم واستبداد وعربدة الصهاينة المجرمين ، ويقفون فى وجهه ضمن محور المقاومة وجبهة الممانعة التى اخذت على عاتقها مواجهة الخطط الصهيونية لاحتلال الأرض ، والمقاومون هؤلاء قد عقدوا العزم على المضى فى مجابهتهم للاحتلال حتى تحرير الأرض وطرد الغزاة الغاصبين ، والامارات هنا – كنموذج – عليها مناصرة اخوة الدين والدم والمصير واى تراخ عن ذلك لايليق بالجهة التى تتخذه .

حكومة الامارات العربية المتحدة وبكل اسف تخالف هذه القاعدة فهى لاترى بأسا فى زيارة مجرمى الحرب الصهاينة لاراضيها ، وهى التى لاتخفى تعاونها الأمنى والاقتصادى والسياسى مع العدو الصهيونى الغاصب فهذه طائرات شركة الاتحاد تحط بفلسطين المحتلة وترسل ما زعمت أبو ظبى انها مساعدات للشعب الفلسطيني وتسلمها الى المحتل المحاصر لهم لتجعل الشعب الفلسطينى تحت رحمة جلاديه المجرمين ، هذا ان صدقت فى انها بعثت مساعدات لاشقائها ، هذا والحديث كثير عن تآمر ابوظبى والرياض والمنامة على الشعب الفلسطينى وتماهيهم مع مشروع ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وما يعرف بصفقة القرن ، هذا غير العداء المعلن والواضح من الأمارات والسعودية والبحرين لمحور المقاومة الذى يجاهر بعدائه مع الاحتلال واصراره على استمرار مقاومته حتى التحرير بإذن الله ، وهؤلاء المقاومون تجاهر الأمارات بعدائها لهم وتآمرها عليهم وسعيها لمحوهم من الوجود ان استطاعت ، وهى نفسها الأمارات التى يجرى الحديث عن بعثها طيارين للتدريب عند الجيش الصهيونى المعتدى والقول بانهم تدربوا على ايدى طيارين صهاينة اثناء شنهم الحرب على قطاع غزة الصامد ، وما قيل ان الأمارات والسعودية تعهدتا للعدو الصهيونى بتحمل تكاليف أى حرب يشنها على المقاومة فى لبنان مهما كانت كبيرة بشرط ان يضمن لهم القضاء علي مايعتبرونه عدوا مشتركا وهو المقاومة .

هذه هى الأمارات لاتستحى من قبيح فعلها بل تجاهر به ، وهل هناك اقبح من التطبيع وممالأة الجزارين القتلة.؟