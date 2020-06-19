إعقتال الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت السلطات الأمنية يوم الخميس بالخرطوم، كلا من الأمين العام للحركة الإسلامية ولاية الخرطوم عبدالقادر محمد زين، واللواء معاش عمر نمر معتمد محلية الخرطوم ورئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية الأسبق، وفق “الأحداث”. ولم تفصح المصادر عن اسباب اعتقالهما.

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