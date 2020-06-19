فاتوا بنسودا في بيت البكاء!.. بقلم ياسر الفادني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فاتوا بنسودا المدعية العام لمحكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.. هي محامية ابنوسية من غامبيا من مواليد 1961 وكانت وزيرا للعدل في دولتها وتركت الوزارة والتحقت بلاهاي حتى وصلت منصب المدعي العام. تلقب فاتوا بنسودا (بصائدة الطغاة) ذاع صيتها هذه الأيام خاصة عند السودانيين وخاصة بعد القبض على كوشيب وإستلام المحكمة الدولية له وبدء محاكمته سريعا كأن المحكمة ومنوسبيها كانوا (قاعدين ساكت) (ماعندهم شغلة يقضوها).. ولم يصدقوا أنهم وجدوا موضوعا للتقاضي..

تسليم كوشيب وترحيب الحكومة الإنتقالية بالقبض عليه ومحاكمته هو إعتراف ضمني بالمحكمة الدولية وفتح (باب يجيب الهواء من لاهاي). وسيرة وانفتحت. ولا نستبعد تسليم متبقي المطلوبين للجنائية لأن محاكمة كوشيب تفتح الباب واسعا على مصراعيه لمحاكمة ماتبقى من المطلوبين والمعروفين الان هم 5 علما بأن الجنائية أشارت من قبل إلى لائحة تضم 51 شخصا. غير الذين سوف يجرهم كوشيب في التحقيق معه.

إذن لا نستغرب إن رأينا مقرا للمحكمة الجنائية الدولية بضاحية المنشية أو كافوري ولا نستغرب إن سمعنا أن بنسودا استأجرت شقة للاسترخاء فيها عندما تأتي للسودان لأن مسألة مجيئها ليس صعبا (وحاتجي كل يوم ناطة) ولا نستغرب إن وجدناها يوما في بيت بكاء تعزي وتحمل معها جوال سكر كواجب عزاء! وتمسك رأس قريبة المتوفى أو المتوفية (وتننوي) بكاءا..! وربما تردح وتوصف في الميت!. لا نستغرب إن رأيناها تسمع في مسجل عربتها اغاني: (هييييي دا مالا.. واللوري دا ماشي وين.. وأحي يالطيف)! وتترنم بصولات طاسو.. وتتردد على محال تفتيح البشرة والحقن (أمات 6 ألف دولار)..!

حدثني صديقي أن قريبا له أنشأ محلا للعماري الجيد بأحد أسواق الخرطوم وسوف يفتتحه بعد فك الحظر، واختار له إسم لاهاي للعماري الجيد. وكتب إضافات مع الإسم تحت اللافتة. صنف ممتاز وارد طويلة. وكان ما فاطر ماتخاطر! فقلت له لن يستفيد هذا الرجل لأن الذي يشتري كيسا يخشى أن يقع في شبكة بنسودا فأخبره بوجة نظري. فأخذ كلامي محمل الهزل وضحك.

يبدو أن الأيام القادمة سوف يحدث تغير في ثقافة الشعب السوداني بما يوافق مجريات المحكمة الدولية وسوف نسمع عن إسم ثوب جديد نزل السوق إسمه بنسودا!. وبدلة تسمى بدلة محكمة لاهاي وسوف نسمع أحياء جديدة تنشأ تسمى لاهاي. ويبدو أن خطا جديدا سوف ينشأ بديلا لخط هيثرو يسمى خط لاهاي وسوف يكون رواده كثيرون.