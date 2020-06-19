مشاريع لتشغيل شباب الثورة.. بقلم نصر رضوان

الخليج 365:

علمت من بعض شباب الثورة انهم يشكون من العطالة ومن ارتفاع سعر اللبن فقلت لهم ساقترح على السيد رئيس الوزراء ان تقوم الحكومة بانشاء مزارع لانتاج اللبن حول الخرطوم توظف فيها حوالي الف شاب وشابة فقالوا ولكن الحكومة لا تملك المال، فقلت لهم ساقترح علي السيد رئيس الوزراء ان يقوم هو ووزراؤه ببيع سياراتهم الغالية واستعمال سيارات صالون سودانية الصنع ويكون ذلك هو راسمال المشروع الذي نتمني ان يكبر ونستغني به عن استيراد اللبن المجفف من هولندا وغيرها. ويمكن ان تكون هناك شراكة تعاونية مع بين الدولة والشباب وملاك البقر.

ان ترشيد الانفاق الحكومي و توفير المال هو الاساس الاقتصادي المبدئي الذي يمكن ان نتحرك به للانتاج الي ان تتيسر لنا رؤوس اموال من الخارج او من خلال السعي لاسترادد الاموال التي ضاعت في الحكومة السابقة وفي الفترة منذ نجاح الثورة حتي الان، لقد كنا نطالب الحكومة السابقة بالترشيد واذكر انها استجابت وقالت في اخر ايامها انها ستحول كل سيارات الدفع الرباعي الي اسعافات ويركب كل مسؤوليها سيارات صالون صغيرة، كما اننا نطلب من كل المسؤولين الحكوميين ما كنا نطالب به الحكومة السابقة بان تلغي الحراسات والتشريفات التي تتابع تنقلاتهم تشبها بالفاروق رضي الله عنه الذي كان ينام تحت الشجرة آمنا وتشبها بحكام دول اوربا الغنية وهذا ما كنا ايضا نطالب به الحكومة السابقة. ونحن جاهزون لان نساهم بما نقدر عليه من جهد وخبرة في تشغيل الشباب والله ثم الوطن من وراء القصد.