حمدوك والازمة بين اكرم والبدوى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد خطاب اقل مايمكن ان يوصف به انه حاد وصادم هدات الامور بشكل سريع وغير متوقع بين وزارتي المالية والصحة ، وتبدلت اللغة بينهما الى لغة مهذبة ومحترمة بعد ان كانت صعبة جدا وليست معتادة بين مؤسسات الدولة فى مابينها.

وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم كان قد بعث بخطاب الى زميله وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى بخصوص تصرف وزارة المالية فى المنح المخصصة لمجابهة وباء كورونا اضافة الى فشل الوزارة فى سداد التزاماتها للامدادات الطبية وشركات الأدوية حتى تراكمت المديونية وتوقفت بعض الشركات عن توريد الأدوية اللازمة مما تسبب فى نقص حاد واحيانا نفاد بنسبة كاملة للادوية ومنها المنقذة للحياة ، وبحسب ما ورد فى الخطاب فإن دكتور اكرم يتخوف من دخول البلد فى أزمة اسوأ من الازمة الصحية التى نعيشها الان ، مطالبا زميله وزير المالية ان يقوم بالاستجابة الفورية لعذه المتطلبات العاجلة قبل وقوع الكارثة ، وقد نقل عن وزارة المالية ردها بعنف مكذبة ما ورد بخطاب الصحة وقالت انها اتهامات لا سند ولا اعتبار لها ، وقالت انها ماضية فى شانها ولايهمها ان فهم الناس عملها ام لا ، وهو ما اعتبره البعض تعريضا بوزير الصحة وتوقعوا تفاقم الازمة بين الجانبين .

لكن ما دفع الجميع للاستغراب هو التحول الكبير فى اللهجة عند الطرفين وتحولهما الى صديقين حميمين يسعى كل واحد منهما لخدمة الاخر وايجاد العذر له والقول بانهم فريق واحد يكمل بعضه بعضا وكانهما لم يكونا يعرفان ذاك.

السيد وزير الصحة ابتدر التهدئة بقوله كلاما يتنافى تماما مع ما ورد فى الخطاب الغاضب ، وتحدث عن أنهم جسم واحد ، وإن ماتقوم به وزارة المالية يتكامل مع عمل وزارة الصحة ليشكلا معا جهود الحكومة لخدمة المواطن ، ونفى ان تكون المالية هى سبب أزمة الدواء المستفحلة التى تضرب البلد.

من جانبه خرج علينا وزير المالية بتصريحات هادئة عن وزارة الصحة ، واسهمت كلمات الدكتور البدوى فى انهاء التوتر واطفاء ناره بعد ان نزع فتيله الدكتور اكرم .

الكثيرون احتاروا فى هذا التحول الكبير بالمواقف ، والسريع جدا فى زمنه وفيهم من المح الى احتمال تدخل السيد رئيس الوزراء والزامه الوزيرين بتهدئة اللعب وطى الخلاف بينهما.