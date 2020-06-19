تفاقم أزمة متطوعي (الكول سنتر) لوزارة الصحة عقب اصابة 26 بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفاقمت أزمة متطوعي الكول سنتر 2222 التابع لوزارة الصحة بولاية الخرطوم عقب اصابة 26 منهم بوباء كورونا وعدم التزام وزارة الصحة بالخرطوم بتوفير مركز عزل خاص بالمصابين .

ودفع عدد من المتطوعين بمذكرة لوزارة الصحة اعلنوا فيها اعتزامهم تنفيذ اضراب جزئي وأكدت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) فضلت حجب اسمها ان الوزارة المحت الى غلاق الكول سنتر والاكتفاء بمركز 9090 التابع لوزارة الصحة الاتحادية بعد الشكاوى التي جأر بها المتطوعين.

واشتكى مجموعة من المتطوعين من ما وصفوه بالاستهتار الاداري من مجموعه مقربة من المدير العام لوزارة الصحة الولائية الذي تمت اقالته مؤخرا ، وقال متطوع فضل حجب اسمه ان تلك المجموعة تفتقر الى أدنى مقومات الادارة وحسن التصرف ، ناهيك عن توكيل مهام ادارة الكول سنتر والذي يعتبر واحد من اهم مكونات منظومة مكافحة جائحة كورونا .

وأردف في مطلع أبريل المنصرم ظهرت نتيجة أحد الذين عملوا معنا موجبة ، ولانعدام الهيكل الاداري الواضح وعدم التزام المتطوعين بدوامات معينة خالط الطبيب قبل أن يفحص بعض الزملاء الذين خالطوا بدورهم المتطوعين ، وبعد شد وجذب اقتلعنا حقنا في ان نفحص للمخالطة وظهور الاعراض ، وكان الناتج حوالي 26 حالة موجبة من الكول سنتر وبعضهم نقل العدوى لاسرته.

وكشف عن تعرض بعض المتطوعين لضغوط شديدة لمسح بوستات على صفحاتهم كتبوها في الفيس بوك لعكس معاناتهم وزاد وفي احيان أخرى تتعرض (لتحانيس أو وساطات) لمسح البوستات.

وانتقد المتطوعين عدم التزام وزارة الصحة الولائية بتوفير مراكز عزل ملائمة لهم بعد اصرارهم على الوزارة لتوفير مركز للعزل وكشفوا عن أنه تم حجرهم في شقق بالخرطوم غير مهيأة وبها مشكلة كهرباء وتكييف فضلا عن عدم الإلتزام بتوفير الوجبات في مواعيدها.

وانتقدوا عدم اسراع وزارة الصحة بالخرطوم في توقيع العقود مع المتطوعين وزاد مستشاري الوزارة ظلوا يحملون العقودات في سياراتهم.

وطالبوا بتغيير الادارة الحالية لتسببها في كثير من المشاكل وعدم حرفيتها في التعامل مع الأزمات وسوء تعاملها مع العاملين وتعيين إداره جديده بهيكل إداري واضح وفيما يختص بنظام العمل طالب العاملون بتحسين وتطوير وحوسبة نظام العمل وإيقاف العمل بالنظام الورقي الذي يتسبب في إضاعة وفقدان بعض الأوراق مما يتسبب في فقدان معلومات المرضى وبالتالي فقدان الرعاية الصحية اللازمة لهم، وزيادة عدد الخوادم لاستقبال عدد أكبر من المكالمات وتقديم خدمه أفضل و إيقاف العمل بنظام 12 ساعة لأنه مهلك للعاملين والعودة لنظام 8 ساعات ووضع خطة واضحة لاستعادة ثقه المواطنين بالمركز والتي تم فقدانها بسبب تراكمات سوء الإدارة واعادة تعيين العاملين القدامى والذين توقفوا عن العمل بسبب إصابتهم بالفايروس وإعطائهم اولوية التعيين.

وشدد العاملون على ضرورة تحسين جودة الوجبات المقدمة للعاملين وتحسين بيئة السكن .

الجريدة