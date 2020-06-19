غدا إعادة إفتتاح أسواق ولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قررت محلية مدني الكبرى بفتح أسواق المحلة إبتداءاً من السبت .

ورحبت لجنة أمن ولاية الجزيرة في إجتماعها “الخميس” برئاسة والي ولاية الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير بقرار المحلية على أن يخصص يوم غد “الجمعة” لنظافة وتعقيم الأسواق مع إستمرار قرارات حظر التجول من السادسة مساءً حتي الساعة السادسة صباحاً ومنع التجمعات والحفلات ..

وقطع الوالي بأن كافة قرارات الطوارئ الصحية جاءت إستنادا لموجهات وزارة الصحة واللجنة الفنية العليا لمجابهة فايروس كورونا بالولاية.

وأشاد بالأدوار المتعاظمة التي ظلت تقوم بها القوات النظامية في إنفاذ القرارات والموجهات التي تصدرها حكومة الولاية مما يؤكد أن القوات النظامية جسدت الدرع الواقي والحافظ لأمن ووحدة البلاد