ياسر عرمان: المفاوضات لم ترفع ..و حدث تأخير في ملفي...

الخليج 365:

كشف نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال ياسر عرمان عن تفاصيل تتعلق برفع المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بالعاصمة الجنوبية جوبا.

وقال عرمان: لم ترفع المفاوضات؛ حدث تأخير في ملفي الترتيبات الأمنية والسلطة”. وأشار إلى أنه سيأتي وفد مقدمة من الخرطوم.

وأضاف عرمان في تغريدة على (تويتر) امس الخميس”أبلغنا الوسيط لإكمال ملف الترتيبات الأمنية، وتم تسليم موقفنا في قضايا السلطة الأربعاء للطرف الحكومي وستتم مناقشته غالباً غداً”.

وأكد عرمان على قدوم وفد عالي المستوى من الخرطوم إلى جوبا لإكمال الاتفاق النهائي والتوقيع عليه بالأحرف الأولى.

وأوضح أن التأخير الذي تم عن الموعد المضروب في 20 يونيو ربما يكون لمدة أسبوع.

وزاد “نحن على ثقة أن التوقيع النهائي ممكن قبل نهاية هذا الشهر؛ السلام عملية معقدة ومتداخلة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وإن الحرب أسهل من السلام”.

وأكد عرمان على قدوم وفد عالي المستوى من الخرطوم إلى جوبا لإكمال الاتفاق النهائي والتوقيع عليه بالأحرف الأولى.