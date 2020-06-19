الخليج 365 : أكد مساعد مدير البنك الزراعي جلال الدين طه ان تمويل الآليات والمعدات الزراعيه يتم بصيغتي المرابحة للمزارع الذي يريد الشراء الآلات المملوكة للشركات اي بنظام الفاتورة من الشركة الموردة وحسب رغبة العميل في تحديد نوع الآلة والشركة و صيغة االبيع بالتقسيط وهذه تطبق للاليات المملوكة للبنك الزراعي ، مشيرا إلي أن تمويل المدخلات كالتقاوى والأسمدة والجازولين والمبيدات يتم تمويلها بنفس صيغة تمويل الآليات ، مبينا مع تباين فترات السداد من (٢_٧) أعوام الآليات ، بينما يرتبط سداد تمويل المدخلات للمحاصيل بتاريخ حصاد المحصول

وتشهد اسعار المدخلات الزراعية خاصة الآليات ارتفاعا كبيرا لاسباب عزاها مزاعون تحدثوا ل(السوداني) لارتفاع سعر الصرف لافتين لارتفاع سعر التراكتور (80) حصان ل(3.3) مليون جنيه بدلا عن (1.3) مليون جنيه ،بجانب ارتفاع الأسمدة والتقاوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الزراعي: سداد تمويل المدخلات يبدأ عند حصاد المحاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.