البنك المركزي ينفي إيقاف الخدمات المصرفية عبر الموبايل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفي بنك السودان المركزي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بصدور توجيه لشركة الخدمات المالية المصرفية (EBS) بإيقاف برامج الصيرفة عبر الموبايل لكافة المصارف العاملة بالسودان لوجود مشاكل تأمينية بهذه البرامج.

ويؤكد البنك المركزي أنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى. موضحا أن أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية . وقال البنك في تعميم صحفي ان ما يتم تداوله من مستند يعتبر تزوير واضح .

و اكد البنك المركزي عدم وجود خلل او مشاكل تامينية فى برامج وتطبيقات الموبايل المصرفي مبينا انها تمر بمراحل اختبار تفصيلية تتعلق بالتامين والحمايةو دعا المركزي جميع المتعاملين مع المصارف عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المضرةواكد أنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد مصدري هذه الشائعة مع جهات الاختصاص والتعامل معها وفق القانون.

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