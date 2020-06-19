المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

نفي البنك المركزي صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بأن البنك المركزي وجه شركة الخدمات المالية المصرفية (EBS) بإيقاف برامج الصيرفة عبر الموبايل لكافة المصارف العاملة بالسودان اعتبارا من السبت ٢٠ يونيو٢٠٢٠ وحتي إشعار آخر لوجود مشاكل تأمينية بهذه البرامج.

وأكد البنك المركزي في بيان صحفي أنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى ،علماً بأن أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية وان ما يتم تداوله من مستند يعتبر تزوير واضح لا يمر على فطنة المتعاملين مع الجهاز المصرفي .

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وأكد البنك المركزي عدم وجود خلل او مشاكل تامينية فى برامج وتطبيقات الموبايل المصرفي لانها تمر بمراحل اختبار تفصيلية تتعلق بالتامين والحماية.

وقال البنك المركزي في بيانه انه يرجو من جميع المتعاملين مع المصارف عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المضرة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير المبنية على أي أسس واقعية. وان البنك المركزي سيتخذ الاجراءات القانونية ضد مصدري هذه الشائعة مع جهات الاختصاص والتعامل معها وفق القانون .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)