جريمة قتل صادمة داخل مسجد بالولاية الشمالية

التاريخ: 19-يونيو-2020
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شهدت الولاية الشمالية جريمة قتل صادمة أول أمس الأربعاء، هزت مجتمع الولاية نتيجة تلقي أحد المصلين، عدة طعنات من غريمة أثناء سجوده في صلاة الظهر.
وتعود تفاصيل الحادثة بتلقي الحاج إبراهيم بابكر الشهير بـ”ود الصيدا”، عدة طعنات أثناء سجوده في صلاة الظهر بمسجد العبدلاب بمنطقة البركل، شمالي السودان، لأسباب لم تتضح بعد.
وبحسب صحيفة السوداني، أقدم الجاني على تسديد عدة طعنات للقتيل أثناء سجوده فارق على إثرها الحياة وسط بركة من الدماء في صحن المسجد.
وسلم بعدها “الجاني” نفسه إلى المصلين الذين سلموه بدورهم إلى الشرطة، وتعد هذه الحادثة الأولى من “نوعها” في المنطقة التي يعيش أهلها في سلام وتسامح.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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