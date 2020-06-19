"حمدوك" يقطع الطريق أمام أردوغان ويقضي على آماله

الجمعة 19 يونيو 2020

تبذل الحكومة السودانية بقيادة الدكتور عبدلله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، قصارى جهدها، لسد كافة الطرق أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنعه من الدخول في الشأن السوداني.

وقررت الحكومة الانتقالية، حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، لقطع الطريق عن الرئيس التركي.

وبمقتضى نص القانون "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان".

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وينص أيضا على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة" التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

ومن مهام هذه اللجنة أيضا إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في حقبة البشير في الإدارات العامة أو الخاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة "التمكين" التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلم البشير السلطة لأن هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.