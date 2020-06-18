إنفوجرافيك.. لماذا يرفض الشعب السوداني تدخل "أأردوغان" في سياستهم؟

الخميس 18 يونيو 2020 لماذا يرفض الشعب السوداني تدخل "أردوغان" في سياستهم

ينشر موقع اخبار الخليج 365 365، إنفوجرافيك يوضح أسباب رفض الشعب السوداني تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سياسة البلاد. Advertisements وكشف خبراء دوليين، عن محاولة أردوغان، بالتقرب من الحكومة الانتقالية السودانية لفرض سيطرته على البلاد. وأكد الخبراء، خلال العام الجاري، حاول الرئيس التركي التقرب من الحكومة الانتقالية إلا أنها قُبلت بالرفض من جانب الشعب السوداني، بسبب دعمه للإرهاب في المنطقة.

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