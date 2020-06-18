إنفوجرافيك.. الشعب ومجلس السيادة إيد واحدة ضد "أردوغان"

الخميس 18 يونيو 2020 يرصد موقع اخبار الخليج 365 365، في الإنفوجرفيك التالي، كواليس اتحاد مجلس السيادة والشعب، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، راعي الإرهاب الأول في المنطقة.



وكشفت واقعة في بداية عام 2020 الجاري عن سر محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض سيطرته على السودان والتقرب من السلطة الإنتقالية الحالية.

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