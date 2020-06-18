إنفوجرفيك| الديكتاتور أردوغان.. قائد الثورة المضادة في السودان

الخميس 18 يونيو 2020 يستعرض موقع اخبار الخليج 365 365، في الإنفوجرافيك التالي عن الرئيس التركي الديكتاتوري رجب طيب أردوغان وعلاقته بالثورة المضادة في السودان.

Advertisements فبعد أن أطاح الشعب السوداني، بعمر البشير وأزاح به عن كرسي الرئاسة، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دعم الثورة المضادة في البلاد بمساعدة قطرية.

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