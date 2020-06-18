مستشارة نتنياهو السابقة توبخ سفير الإمارات وهذا ما قالته عن العلاقات السرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وبخت المستشارة السابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كارولن كلغ، السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، حيث هاجمته بشكل حاد بسبب مقاله في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقالت كلغ، موجهةً حديثها للعتيبة: “لا تسدوا لنا معروفاً عندما تتعاونون معنا وتعتبرون الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، بل لأننا أقوياء وبسب المصالح المشتركة، لسنا بحاجة للتطبيع من حكام يعاملون النساء كمقتنيات”.

وأضافت كلغ: “لسنا بحاجة للتطبيع معكم، العلاقات السرية معكم أفضل من التطبيع، تماماً كما كانت العلاقات السرية مع النظام الملكي في الأردن أفضل عندما لم يكن سلام، حيث كان هذا النظام يتعاون معنا في أوج الحروب مع العالم العربي”.

جاء ذلك، رداً على مقال كتبه يوسف العتيبة في صحيفة يديعوت أحرونوت، والذي تحدث فيه عن أن ضم الأراضي الفلسطينية ستكون بمثابة “استيلاء غير مشروع” على أراض يسعى الفلسطينيون لأن تكون داخل دولتهم المستقبلية.

وأوضح أن الضم سيقلب فوراً بالقطع، كل المطامح الإسرائيلية لعلاقات أمنية واقتصادية وثقافية أفضل مع العالم العربي، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة.وبحسب ما جاء في تسجيل فيديو مصاحب للمقال المنشور على النسخة الإلكترونية للصحيفة قال العتيبة: كل التقدم الذي رأيناه والمواقف التي تشهد تغيرا باتجاه إسرائيل، حيث أصبح الناس أكثر تقبلا لإسرائيل، وأقل عداء تجاه إسرائيل، كل ذلك قد ينسفه قرار بالضم”.

وقال إن بلاده فتحت أبوابها أمام الدبلوماسيين الإسرائيليين في إطار عمل وكالة الأمم المتحدة الدولية للطاقة المتجددة، مشيرا إلى دعوة إسرائيل للمشاركة في معرض إكسبو الدولي.

وأضاف العتيبة أن الإمارات من خلال قدراتها يمكن أن تكون بوابة مفتوحة أمام الإسرائيليين لربطهم بالمنطقة والعالم.