“الرد بقوة دون تردد”… أقوى تهديد موجه إلى كوريا الشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دو، اليوم الخميس، أن “الرد سيكون بقوة دون تردد”، إذا قامت كوريا الشمالية بأي استفزازات عسكرية.

وقال جيونغ، خلال مأدبة غداء مع سفراء 22 دولة شاركت في الحرب الكورية: “جيشنا يتعامل مع الوضع الحالي بجدية تامة. وسوف نحافظ على الاستعداد بينما ندير الوضع بطريقة مستقرة لمنع التصعيد إلى أزمة عسكرية”، وذلك حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وشدد على أنه “إذا قامت كوريا الشمالية باستفزازات عسكرية فسوف نرد بقوة دون تردد”، مطالبا دعم المجتمع الدولي المستمر لكوريا الجنوبية في جهودها من أجل السلام والازدهار في شبه الجزيرة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي”: “أقدر بشدة التضحية والالتزام النبيل من المحاربين القدامى، الذين جلبوا نور الأمل في لحظة يائسة لكوريا”، مؤكدًا: “سنظل نتذكر أسماءكم المجيدة إلى الأبد”.